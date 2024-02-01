Пашинян заявил, что Россия уже не может быть военным партнером Армении

Представитель генсека альянса на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина, с которым встречался премьер, в конце 2023 года высказал мнение, что Армения дистанцируется от Москвы и сближается с блоком. Он добавил, что блок «поощряет» смену подхода и заинтересован в сотрудничестве с Ереваном. В армянском МИДе, в свою очередь, подчеркнули, что страна сотрудничает с альянсом и готова это сотрудничество продолжать, но речи о вступлении в организацию не идет.