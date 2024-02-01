Израиль не подтвердил сообщения о новой сделке с ХАМАС

«Несмотря на появившиеся ранее сообщения, на данный момент Израиль не получил от Катара никаких официальных сообщений по поводу намечающейся сделки по прекращению огня в Газе. Как только такие данные поступят, они будут обсуждаться военно-политическим кабинетом», — сказал он.
Катар играет на переговорах роль посредника. Как сообщил изданию собеседник, на переговорах в Париже между Катаром, Египтом и Израилем обсуждалось 40-дневное прекращение огня, во время которого ХАМАС должен освободить еще более 100 заложников. Следующий этап должен предусматривать освобождение израильских солдат и передачу тел погибших заложников.
Предложение о прекращении огня было подготовлено главами разведок США, Израиля и Египта, а также премьером Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе переговоров 28 января. The Wall Street Journal писала, что предложение предусматривает освобождение всех 132 израильских заложников в три этапа и шестинедельное перемирие на первом из них.
По данным Associated Press, первый этап продлится 30 дней, за которые ХАМАС должен будет отпустить женщин, детей, стариков и раненых. В это же время стороны должны будут согласовать условия второго этапа прекращения огня. В его рамках, как ожидается, будут освобождены израильские мужчины — солдаты и гражданские лица. Сделка также включает пропуск Израилем больших объемов гуманитарной помощи в сектор Газа, писало издание.