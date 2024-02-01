Израиль не подтвердил сообщения о новой сделке с ХАМАС

По данным Associated Press, первый этап продлится 30 дней, за которые ХАМАС должен будет отпустить женщин, детей, стариков и раненых. В это же время стороны должны будут согласовать условия второго этапа прекращения огня. В его рамках, как ожидается, будут освобождены израильские мужчины — солдаты и гражданские лица. Сделка также включает пропуск Израилем больших объемов гуманитарной помощи в сектор Газа, писало издание.