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Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в ПМР

Молдавия призвала Россию отказаться от открытия избирательных участков в ПМР.
Источник: Комсомольская правда

КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на выборах президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15—17 марта. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) сообщило, что изучает этот вопрос и ответит Москве в разумные сроки. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года. Тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них — на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 — на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).

«Мы не можем запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран. Но открытие участков на левом берегу Днестра или в других населённых пунктах, но в особенности на неконтролируемых, сепаратистских территориях — это неправильно и незаконно. Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье. Но так происходило до нас. Это было незаконно и сговором. Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии».

сказал Гросу в вечернем эфире частного телеканала Jurnal TV (финансируется предпринимателями из Германии, уроженцами Молдавии — ред.).

Лидер ПДС не стал раскрывать детали, но отметил, что Кишинёв изучает вопрос с точки зрения введения запрещающих мер.

«Ведь тем, кто будет занят организацией выборов, понадобятся человеческие ресурсы. Но им же как-то надо добраться до нас (в страну — ред.)… Вот, будем думать на этот счет», — добавил Гросу.

Ранее в понедельник новый глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в эфире национального радио «Молдова-1», что вопрос открытия участков для граждан РФ на территории Молдавии еще обсуждается. Он тоже подчеркнул, что Кишинев в любых условиях не может запретить открытия избирательного участка на территории посольства России.

Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.