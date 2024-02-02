Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в ПМР

«Мы не можем запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран. Но открытие участков на левом берегу Днестра или в других населённых пунктах, но в особенности на неконтролируемых, сепаратистских территориях — это неправильно и незаконно. Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье. Но так происходило до нас. Это было незаконно и сговором. Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии».