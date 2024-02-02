Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в ПМР

КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на выборах президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти
«Мы не можем запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран. Но открытие участков на левом берегу Днестра или в других населённых пунктах, но в особенности на неконтролируемых, сепаратистских территориях — это неправильно и незаконно. Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье. Но так происходило до нас. Это было незаконно и сговором. Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии».
Лидер ПДС не стал раскрывать детали, но отметил, что Кишинёв изучает вопрос с точки зрения введения запрещающих мер.
«Ведь тем, кто будет занят организацией выборов, понадобятся человеческие ресурсы. Но им же как-то надо добраться до нас (в страну — ред.)… Вот, будем думать на этот счет», — добавил Гросу.
Ранее в понедельник новый глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в эфире национального радио «Молдова-1», что вопрос открытия участков для граждан РФ на территории Молдавии еще обсуждается. Он тоже подчеркнул, что Кишинев в любых условиях не может запретить открытия избирательного участка на территории посольства России.
Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.