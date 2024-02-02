Хейли заявила, что не выйдет из президентской гонки независимо от итогов в Южной Каролине

«Моя цель — быть более конкурентоспособной в Южной Каролине. В Нью-Гэмпшире мы получили 43% голосов, в Южной Каролине мы хотим стать еще конкурентоспособнее. А затем мы нацелимся на Мичиган (праймериз республиканцев в Мичигане состоятся 27 февраля — прим. ТАСС), а затем на “супервторник”. Я никуда не собираюсь [из президентской гонки], потому что не хочу, чтобы мои дети жили так, как мы. Я не хочу, чтобы чьи бы то ни было дети жили так, как мы. Мы уже давно пребываем в состоянии полной разрухи», — сказала она в эфире телеканала CNN.