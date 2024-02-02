Не дожил девять дней до дня рождения: житель Тайшета погиб в зоне СВО

Завершив учебу, был призван в армию. Затем служил по контракту. В сентябре 2022 года отправился в зону проведения СВО. Но совсем недавно стали известны трагические новости. Александр погиб 16 января 2024 года, не дожив всего девять дней до своего дня рождения.