Не дожил девять дней до дня рождения: житель Тайшета погиб в зоне СВО

2 февраля жители Тайшета простятся с земляком, погибшим во время проведения СВО. Об этом сообщают в администрации города.
Александр Куранов родился 25 января 1989 года, окончил девять классов в средней школе № 5, после чего поступил в Тайшетский промышленно-технологический техникум.
Завершив учебу, был призван в армию. Затем служил по контракту. В сентябре 2022 года отправился в зону проведения СВО. Но совсем недавно стали известны трагические новости. Александр погиб 16 января 2024 года, не дожив всего девять дней до своего дня рождения.
— Мэр города, администрация и дума города Тайшета выражают соболезнования родным и близким Александра Каранова, — говорят в администрации.
Прощание с военнослужащим состоится 2 февраля с 12:00 до 14:00 в ритуальном зале «Небеса».