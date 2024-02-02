Суд 6 февраля начнет слушать по существу второе дело Фургала

Бабушкинский суд Москвы 6 февраля начнет слушания по существу дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП-Банка, передает ИА AmurMedia со ссылкой на корреспондента ТАСС (16+) из зала суда.

Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денег путем мошенничества и легализации похищенного имущества. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 года по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 млн долларов иностранной компании «Глобал меткорп лимитед». Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.