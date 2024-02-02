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Шольц: многие страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что многие страны Евросоюза (ЕС) прикладывают недостаточно усилий для поддержки Украины. Он заявил, что ФРГ не сумеет справиться с военной поддержкой Киева в одиночку.
Источник: Reuters

«Во многих столицах приходится задаваться вопросом: действительно ли мы делаем достаточно? И ответ в большинстве случаев может быть только отрицательным», — сказал господин Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Он назвал решение ЕС о выделении Украине €50 млрд «хорошим сигналом для США». Канцлер напомнил, что президент США Джо Байден пытается добиться от Конгресса одобрения очередного пакета помощи Украине. «Я надеюсь, что сегодняшнее послание и дискуссия, которую мы ведем, также помогут немного облегчить реализацию его политических усилий», — отметил Олаф Шольц.

Он назвал прошедший саммит ЕС очень успешным и рассказал, что на нем «интенсивно обсуждали вопрос дальнейшей военной поддержки Украины». Канцлер напомнил, что на текущий год ФРГ выделила более €7 млрд на поставку вооружений Киеву. «Мы должны очень четко осознавать тот факт, что теперь это потребует огромных усилий от всех», — подчеркнул господин Шольц.

Вчера, 1 февраля, саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Пакет помощи согласован всеми 27 членами союза. Евросовет постановил, что Киев получит финансирование при соблюдении демократических норм и верховенства права. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита также пообещала к концу года выделить Украине больше танков, вертолетов и 1 млн снарядов.

Лаура Кеффер