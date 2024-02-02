Шольц: многие страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины

«Во многих столицах приходится задаваться вопросом: действительно ли мы делаем достаточно? И ответ в большинстве случаев может быть только отрицательным», — сказал господин Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).
Он назвал решение ЕС о выделении Украине €50 млрд «хорошим сигналом для США». Канцлер напомнил, что президент США Джо Байден пытается добиться от Конгресса одобрения очередного пакета помощи Украине. «Я надеюсь, что сегодняшнее послание и дискуссия, которую мы ведем, также помогут немного облегчить реализацию его политических усилий», — отметил Олаф Шольц.
Он назвал прошедший саммит ЕС очень успешным и рассказал, что на нем «интенсивно обсуждали вопрос дальнейшей военной поддержки Украины». Канцлер напомнил, что на текущий год ФРГ выделила более €7 млрд на поставку вооружений Киеву. «Мы должны очень четко осознавать тот факт, что теперь это потребует огромных усилий от всех», — подчеркнул господин Шольц.
Вчера, 1 февраля, саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Пакет помощи согласован всеми 27 членами союза. Евросовет постановил, что Киев получит финансирование при соблюдении демократических норм и верховенства права. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита также пообещала к концу года выделить Украине больше танков, вертолетов и 1 млн снарядов.
Лаура Кеффер