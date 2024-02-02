Шольц: многие страны ЕС делают недостаточно для поддержки Украины

Он назвал прошедший саммит ЕС очень успешным и рассказал, что на нем «интенсивно обсуждали вопрос дальнейшей военной поддержки Украины». Канцлер напомнил, что на текущий год ФРГ выделила более €7 млрд на поставку вооружений Киеву. «Мы должны очень четко осознавать тот факт, что теперь это потребует огромных усилий от всех», — подчеркнул господин Шольц.