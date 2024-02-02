Минобороны Сербии назвало нестабильной обстановку в Косово

«Говоря о ситуации в Косово и Метохии, которую он оценил как нестабильную и непредсказуемую, генерал Мойсилович отметил, что Сербия рассматривает KFOR как единственное законное вооруженное формирование в нашей южной провинции, от которого ожидается строгое и беспристрастное выполнение своего мандата и обеспечение безопасной среды для всех, и прежде всего для граждан сербской национальности», — говорится в пресс-релизе.