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Минобороны Сербии назвало нестабильной обстановку в Косово

В Косово и Метохии сложилась нестабильная и непредсказуемая ситуация, считает начальник генштаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович. Он считает единственной законной вооруженной силой в регионе контингент НАТО (KFOR).
Источник: Reuters

Господин Мойсилович обсудил эту тему с главой военного комитета Евросоюза Робертом Бригером, который накануне прибыл в Сербию с визитом. Согласно пресс-службе сербского Минобороны, стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в Косово и Метохии, а также в регионе и мире.

«Говоря о ситуации в Косово и Метохии, которую он оценил как нестабильную и непредсказуемую, генерал Мойсилович отметил, что Сербия рассматривает KFOR как единственное законное вооруженное формирование в нашей южной провинции, от которого ожидается строгое и беспристрастное выполнение своего мандата и обеспечение безопасной среды для всех, и прежде всего для граждан сербской национальности», — говорится в пресс-релизе.

Власти Косово решили с 1 февраля запретить хождение сербского динара и оставить единственным средством платежа евро. Это вызвало жесткое противодействие со стороны США и Евросоюза, которые опасаются нового обострения между Сербией и Косово. К давлению на Приштину в последние дни подключились все ведущие страны Запада, потребовавшие от косовских властей отложить принятое решение.

Лаура Кеффер