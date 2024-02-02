Минобороны Сербии назвало нестабильной обстановку в Косово

Господин Мойсилович обсудил эту тему с главой военного комитета Евросоюза Робертом Бригером, который накануне прибыл в Сербию с визитом. Согласно пресс-службе сербского Минобороны, стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в Косово и Метохии, а также в регионе и мире.
«Говоря о ситуации в Косово и Метохии, которую он оценил как нестабильную и непредсказуемую, генерал Мойсилович отметил, что Сербия рассматривает KFOR как единственное законное вооруженное формирование в нашей южной провинции, от которого ожидается строгое и беспристрастное выполнение своего мандата и обеспечение безопасной среды для всех, и прежде всего для граждан сербской национальности», — говорится в пресс-релизе.
Власти Косово решили с 1 февраля запретить хождение сербского динара и оставить единственным средством платежа евро. Это вызвало жесткое противодействие со стороны США и Евросоюза, которые опасаются нового обострения между Сербией и Косово. К давлению на Приштину в последние дни подключились все ведущие страны Запада, потребовавшие от косовских властей отложить принятое решение.
Лаура Кеффер