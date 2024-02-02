Дело поджигателя релейного шкафа из Иркутской области переквалифицировали на диверсию

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство УФСБ по СПб и ЛО о продлении заключения под стражу уроженца Иркутской области Семена Зенкова. 26 апреля 2023 года фигурант на перегоне ж/д станций «Александрово» — «Верево» у остановочного пункта «Кондакопшино» поджег релейный шкаф. Он сделал это за деньги по указанию лица, использующего псевдоним «Иван» и «Игорь Струков» и действующего в интересах террористической организации «Легион “Свобода России”, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга в тг (18+).
11 декабря 2023 года Зенков был задержан и ему предъявили обвинение по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений), 12 декабря — заключили под стражу.
Сейчас в суд поступило ходатайство о продлении меры, дело Зенкова переквалифицировано на ч.1 ст. 281 УК РФ (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов жизнеобеспечения населения для подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны).Максимальная санкция статьи подразумевает лишение свободы до 15 лет.
Фигурант вину признает в полном объеме. Против ходатайства следствия не возражал.