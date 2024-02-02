Дело поджигателя релейного шкафа из Иркутской области переквалифицировали на диверсию

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство УФСБ по СПб и ЛО о продлении заключения под стражу уроженца Иркутской области Семена Зенкова. 26 апреля 2023 года фигурант на перегоне ж/д станций «Александрово» — «Верево» у остановочного пункта «Кондакопшино» поджег релейный шкаф. Он сделал это за деньги по указанию лица, использующего псевдоним «Иван» и «Игорь Струков» и действующего в интересах террористической организации «Легион “Свобода России”, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга в тг (18+).