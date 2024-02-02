Игорь Кобзев и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов обсудили развитие Байкальска

— Байкальск — это три масштабные зоны развития, — отметил губернатор Игорь Кобзев. — Первая — это инфраструктура и городское пространство. Включает несколько важных направлений: ЖКХ, экология, транспорт, здравоохранение, образование, индустрия гостеприимства. Вторая зона (в ней основная роль ВЭБа), — трансформация промплощадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, привлечение вложений. И, конечно, большой потенциал у особой экономической зоны «Ворота Байкал». Сейчас мы интегрируем ее в крупный проект «Пять морей и озеро Байкал», поддержанный президентом.