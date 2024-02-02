Игорь Кобзев и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов обсудили развитие Байкальска

Вывести Байкальск на абсолютно новый уровень жизни — такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Работа ведется. Так, еще в конце 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития города до 2040 года. А разработали этот проект совместно правительство Иркутской области и госкорпорация ВЭБ.РФ.
— Байкальск — это три масштабные зоны развития, — отметил губернатор Игорь Кобзев. — Первая — это инфраструктура и городское пространство. Включает несколько важных направлений: ЖКХ, экология, транспорт, здравоохранение, образование, индустрия гостеприимства. Вторая зона (в ней основная роль ВЭБа), — трансформация промплощадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, привлечение вложений. И, конечно, большой потенциал у особой экономической зоны «Ворота Байкал». Сейчас мы интегрируем ее в крупный проект «Пять морей и озеро Байкал», поддержанный президентом.
Какие вопросы намерены решать в первую очередь? Расселять ветхое и аварийное жилье, возводить новостройки, поддерживать в порядке коммунальную и энергетическую инфраструктуру. Всего на ближайшие три года, согласно программе развития, запланировано 21 мероприятие, на которые будут выделены 47,5 миллиардов рублей.
Очень важно, и это подчеркнул глава региона, что на БЦБК уже проделана огромная работа по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Отходы не попадут в Байкал во время паводков.