Мизулина пообещала приехать в Екатеринбург для борьбы с граффити

Напомним, недавно в Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд вынес приговор мужчине, который организовал нарколабораторию в садовом товариществе в 2023 году, закупил оборудование и реактивы. Через мессенджер он принимал заказы на производство наркотиков и произвел 9 кг запрещенных веществ. Но сбыть наркотики горожанин так и не сумел — его задержали при попытке продажи. Верх-Исетский районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.