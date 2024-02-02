NYT: духовный лидер Ирана приказал избегать прямого военного столкновения с США

По их сведениям, ранее на этой неделе Высший совет национальной безопасности Ирана провел экстренную встречу. На ней обсуждались меры, которые необходимо будет предпринять Тегерану, если Вашингтон нанесет по Ирану или его сторонникам удар после гибели трех американских военнослужащих в результате атаки беспилотников в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. Вашингтон предполагает, что к атаке причастна группировка «Катаиб Хезболлах», которая является частью «Исламского сопротивления Ирака».