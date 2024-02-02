Сальдо: население Херсона сокращается из-за нестерпимых условий жизни

«Людей там все меньше и меньше остается. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», — сказал Сальдо в интервью «РИА Новости».