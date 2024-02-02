Сальдо: население Херсона сокращается из-за нестерпимых условий жизни

«Людей там все меньше и меньше остается. Они создают такие условия, при которых местному населению, которое там осталось, невмоготу жить. Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», — сказал Сальдо в интервью «РИА Новости».
По его мнению, старшему поколению «тяжело сняться с места, поэтому они не хотят оставлять свои дома». Владимир Сальдо уверяет, что «все правобережье ожидает освобождения».
30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин включил Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. Часть Херсонской области на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
В декабре 2023-го Путин сообщил, что на развитие этих четырех регионов ежегодно предусмотрен 1 трлн руб. По его словам, российские регионы уже вложили в эти субъекты 150 млрд руб., а еще 100 млрд руб. планируют вложить.
Лаура Кеффер