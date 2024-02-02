В Хабаровском крае начинается приём заявок на конкурс «Предприниматель года»

15 лучших бизнесменов определят в различных видах экономической деятельности, а также отдельно выделены пять номинаций, где победителем сможет стать коммерсант из любого сектора экономики. Предприниматели поборются за звание лучших в сельском хозяйстве, обработке, производстве пищевых продуктов, ЖКХ, строительстве и дорожном хозяйстве, торговле, логистике, общественном питании и туризме, связи, услугах для бизнеса и населения, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и досуге.