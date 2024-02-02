В Хабаровском крае начинается приём заявок на конкурс «Предприниматель года»

Правительство Хабаровского края с 10 февраля начинает прием заявок на участие в XXVIII краевом конкурсе «Предприниматель года». К участию приглашают коммерсантов, которые занимаются бизнесом не менее года, лучших из них выберут в 20 номинациях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
15 лучших бизнесменов определят в различных видах экономической деятельности, а также отдельно выделены пять номинаций, где победителем сможет стать коммерсант из любого сектора экономики. Предприниматели поборются за звание лучших в сельском хозяйстве, обработке, производстве пищевых продуктов, ЖКХ, строительстве и дорожном хозяйстве, торговле, логистике, общественном питании и туризме, связи, услугах для бизнеса и населения, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и досуге.
Кроме того, отметят бизнесменов, внесших вклад в развитие своих муниципальных районов, молодых, народных и социально ориентированных предпринимателей. Также в пятерку специальных номинаций вошла награда «Успешный старт» для тех, кто ведет свой бизнес менее трех лет.
Прием заявок от участников продлится до 10 апреля. Итоги традиционно подведут в конце весны ко Дню предпринимателя, который в России отмечают 26 мая. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, можно обращаться в министерство экономического развития Хабаровского края по телефону: (4212) 40−20−00, доб. 2583.
За всю историю конкурса в нем приняли участие 1049 предпринимателей изо всех районов и городов Хабаровского края.