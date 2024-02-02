В Иркутском городском центре «Патриот» готовят операторов БПЛА

Теперь здесь готовят операторов беспилотных летательных аппаратов, а также специалистов по обслуживанию и ремонту устройств. Также появились такие дисциплины как «Тактическая медицина» и «Основы самообороны».
Организацию образовательного процесса проверил мэр Руслан Болотов.
«Учреждение функционирует уже шесть лет, но нынешнее время предъявляет другие требования. Мы должны им соответствовать. Новые дисциплины необходимы: это мы узнаем и от наших бойцов, которые служат на передовой. В “Патриоте” есть кадетские классы воздушно-десантного профиля. На его базе работает “Региональный центр “Авангард”, в котором занимается более 3,5 тысячи ребят. Большая часть курсантов уже решила посвятить себя военной сфере. Создание современных условий позволит расширить диапазон базовой подготовки”, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
«Оборудовано два кабинета. Азы пилотирования постигают на симуляторах через установленное на компьютере приложение. Детям интересно, отрасль действительно перспективная. Сейчас занимаются 25 человек. Программа рассчитана на год — 144 учебных часа», — прокомментировал методист центра «Патриот» подполковник Валерий Машанский.
«Рад, что у нас в городе и области начинают готовить операторов беспилотников. В современном мире это популярное направление, которое применимо во многих сферах. Оно развивает не только профессиональные качества, но и альтернативное мышление. Занятия очень интересные», — поделился старшина роты почетного караула администрации Иркутска, курсант «Патриота» Андрей Стерьхов.
В кабинет военно-медицинской подготовки закупили манекен для сестринского дела с имитацией ран и поражений, фантом-систему дыхания, наружного массажа сердца, учебный дефибриллятор, тренажер для обучения остановке кровотечения. Ребята учатся оказывать первичную помощь человеку в тактических условиях и при возникновении чрезвычайных ситуаций, накладывать жгуты и делать искусственное дыхание.
Курсант Ульяна Миль рассказала, что планирует работать в органах МВД, поэтому навыки ей пригодятся в будущем. В «Патриот» ее привело желание освоить военное дело и пойти по стопам двоюродного прапрадеда — советского конструктора вертолетов Михаила Леонтьевича Миля.
«Все знания полезны и в гражданской жизни. Могут возникнуть разные экстренные ситуации: землетрясение, обвал, пожар. Регулярные тренировки — основа для первоначальных действий. В дальнейшем их последовательность будет доведена до автоматизма», — отметила Ульяна Миль.
Особое внимание в «Патриоте» уделяют физической подготовке. В этом году в расписание включили тренировки по грэпплингу.
Преподаватели отмечают, что интерес школьников и студентов к занятиям растет, и надеются, что количество курсантов с каждым годом будет становиться все больше.