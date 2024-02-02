В Иркутском городском центре «Патриот» готовят операторов БПЛА

«Учреждение функционирует уже шесть лет, но нынешнее время предъявляет другие требования. Мы должны им соответствовать. Новые дисциплины необходимы: это мы узнаем и от наших бойцов, которые служат на передовой. В “Патриоте” есть кадетские классы воздушно-десантного профиля. На его базе работает “Региональный центр “Авангард”, в котором занимается более 3,5 тысячи ребят. Большая часть курсантов уже решила посвятить себя военной сфере. Создание современных условий позволит расширить диапазон базовой подготовки”, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.