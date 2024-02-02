Евгений Куйвашев принял участие в совещании президента Владимира Путина

Накануне, 1 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал участником совещания президента Владимира Путина с главами регионов. На встрече речь шла о создании сети современных университетских кампусов.
Глава государства отметил, что, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодежи будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым сегодня 10−12 лет, станут студентами.
«Мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста», — сказал Путин.
Напомним, Средний Урал входит в число регионов, прошедших отбор на участие в программе по созданию кампусов мирового уровня и получающих федеральную поддержку при реализации проекта.