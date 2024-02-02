Захарова назвала решение Кито передать США российскую технику опрометчивым

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна не откажется от передачи старой российской техники США и сделает это, несмотря на позицию России. По его словам, правительство Эквадора до конца января осуществит обмен старой российской и украинской техники на новую из США — стоимостью в 200 миллионов долларов. При этом он не уточнил, о какой технике идет речь — военного или гражданского назначения.