Захарова назвала решение Кито передать США российскую технику опрометчивым

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна не откажется от передачи старой российской техники США и сделает это, несмотря на позицию России. По его словам, правительство Эквадора до конца января осуществит обмен старой российской и украинской техники на новую из США — стоимостью в 200 миллионов долларов. При этом он не уточнил, о какой технике идет речь — военного или гражданского назначения.
Комментируя ситуацию, Захарова указала, что в Москве «внимательно ознакомились с соответствующими заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа».
«Наши партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего соглашения российской стороны», — сказала она.
Захарова отметила, что «столь опрометчивое решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением заинтересованных лиц извне».
«Если бы речь шла о “металлоломе”, как его называют в Эквадоре, то вряд ли в Вашингтоне предложили бы взамен современную технику, причем на довольно внушительную сумму. Надеемся, что в Кито отдают себе в этом отчет», — заключила официальный представитель МИД.