Новое имя появится на обелиске Славы в Хабаровске

Имя Героя России полковника Вячеслава Владимировича Макарова увековечат на обелиске Славы в Хабаровске — такое решение приняли депутаты Гордумы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», торжественная церемония, посвящённая военнослужащему, пройдет в феврале в рамках проведения Международного историко-просветительского форума «История для будущего. Дальний Восток России».
По информации пресс-службы администрации столицы региона, Вячеслав Макаров родился в городе Балей Читинской области 19 февраля 1979 года. Военную службу в рядах Российской армии начал курсантом Благовещенского высшего танкового командного училища имени маршала Советского Союза Мерецкого. После его расформирования был переведён в другой военный вуз. По его окончанию служил в различных частях сухопутных войск.
С 2015 года, вместе с началом военной операции в Сирийской Арабской Республике против террористических формирований, Вячеслав Макаров трижды выезжал в командировки в эту страну, в ходе которых получил большой боевой опыт. Так, он командовал одним из самых эффективных штурмовых батальонов, отличившихся в том числе во время штурма аэропорта Пальмиры. За заслуги перед Отечеством был награжден Орденом Мужества и медалью Жукова. В специальной военной операции участвовал с первых дней. С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения Макаров защищал Донецкую и Луганскую народные Республики, воевал на северодонецком направлении. С лета 2022 года Вячеслав Владимирович был назначен начальником штаба мотострелковой бригады пятой общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцирующейся в городе Бикин в Хабаровском крае.
В сентябре 2022 года в период начала частичной мобилизации полковник Макаров был назначен временно исполняющим обязанности военного комиссара Хабаровского края, но уже через месяц отправился на аналогичную должность в Магаданскую область. Там он организовал работу областного военкомата, после чего в декабре 2022 года принял решение вернуться в зону проведения Специальной военной операции.
13 мая 2023 года военнослужащие под командованием полковника Макарова, находясь рядом с селом Красное Артёмовского района, вели ожесточенные бои с украинскими националистами батальонной тактической группы противника. Комбриг находился на передовой и вместе со своими бойцами успешно отбил две атаки, уничтожив три танка, шесть бронемашин и большое количество живой силы.
В ходе третьей атаки врага Макаров был тяжело ранен, но несмотря на это продолжал выполнять свой воинский долг. В результате мотострелкам удалось выполнить поставленные перед ними командованием задачи и удержать дорогу на Константиновку. Скончался командир уже в ходе эвакуации в тыл — пережить полученные ранения у него не получилось.
Закрытым указом президента России Владимира Владимировича Путина от 21 июля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Вячеславу Макарову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Медаль «Золотая звезда» была передана семье комбрига 3 сентября 2023 года в Хабаровске. Похоронили Героя в его родном городе. Напомним, что в сентябре прошлого года заслуженное место на обелиске Славы в Хабаровске заняли имена двух Героев России. Были увековечены подвиги старшего лейтенанта Заволянского Валерия Ивановича и полковника Сергея Юрьевича Полякова. Оба они погибли, выполняя свой воинский долг по защите Родины в ходе Специальной военной операции.