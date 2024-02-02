Новое имя появится на обелиске Славы в Хабаровске

С 2015 года, вместе с началом военной операции в Сирийской Арабской Республике против террористических формирований, Вячеслав Макаров трижды выезжал в командировки в эту страну, в ходе которых получил большой боевой опыт. Так, он командовал одним из самых эффективных штурмовых батальонов, отличившихся в том числе во время штурма аэропорта Пальмиры. За заслуги перед Отечеством был награжден Орденом Мужества и медалью Жукова. В специальной военной операции участвовал с первых дней. С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения Макаров защищал Донецкую и Луганскую народные Республики, воевал на северодонецком направлении. С лета 2022 года Вячеслав Владимирович был назначен начальником штаба мотострелковой бригады пятой общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцирующейся в городе Бикин в Хабаровском крае.