Бывший вице-спикер заксобрания заключил мировую с кредиторами

Решение об этом должен утвердить арбитражный суд.



В феврале 2022 года по заявлению о самобанкротстве суд признал господина Вязникова несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Задолженность экс-депутата составляет 13,5 млн руб.



Евгений Вязников занимал пост зампредседателя краевого парламента с 2006 года. В мае 2011-го господин Вязников был освобожден от полномочий депутата в связи со вступлением в силу обвинительного заключения в отношении него. В июне 2010 года экс-парламентарий, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с автобусом. Суд признал его виновным в совершении ДТП и причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 264 УК РФ) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, а также лишил права управления транспортным средством.