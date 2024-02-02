Президенту рассказали о подготовке к строительству кампуса в Самаре

Программа строительства кампусов непосредственно связана с реализацией задачи по образованию и воспитанию молодежи. «У нас, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым сегодня 10−12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста, для того чтобы они стали настоящими профессионалами в своем деле и получили надежные ценностные, нравственные ориентиры. Это, без всякого преувеличения, задача стратегического общенационального уровня», — подчеркнул президент.