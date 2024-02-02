Меры помощи для участников СВО и их семей расширяются в Хабаровском крае

С 2024 года глава края поручил внести изменения, включив участников спецоперации и их семьи в список тех, кто может получать ежемесячную денежную компенсацию на часть расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. Также у неработающих родителей пожилого возраста, чьи дети участвуют в СВО, появится право на бесплатные путевки для санаторно-курортного лечения.

— В конце прошлого года приняли краевой закон, который предоставляет участникам спецоперации, удостоенным госнаград, право на бесплатное получение в собственность земельных участков. В настоящее время в регионе действует 27 мер поддержки для участников СВО и членов их семей, — сказал Михаил Дегтярев.

Детям участников СВО в учебных заведениях региона предоставляется бесплатное горячее питание на сумму не менее 250 рублей в день. Призванные на СВО по мобилизации, освобождены от уплаты транспортного налога за 2022 год за одно транспортное средство. Также они и их семьи освобождаются от начисления пеней при несвоевременной оплате за жилье, коммунальные услуги и взноса на капитальный ремонт. Участникам СВО и их семьям предоставляется компенсация части расходов на газификацию и установку внутридомового газового оборудования до 150 тысяч рублей.