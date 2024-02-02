Меры помощи для участников СВО и их семей расширяются в Хабаровском крае

В ходе расширенного заседания правительства Хабаровского края губернатор Михаил Дегтярев объявил о новых мерах поддержки участников СВО и их семей.
С 2024 года глава края поручил внести изменения, включив участников спецоперации и их семьи в список тех, кто может получать ежемесячную денежную компенсацию на часть расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. Также у неработающих родителей пожилого возраста, чьи дети участвуют в СВО, появится право на бесплатные путевки для санаторно-курортного лечения.
— В конце прошлого года приняли краевой закон, который предоставляет участникам спецоперации, удостоенным госнаград, право на бесплатное получение в собственность земельных участков. В настоящее время в регионе действует 27 мер поддержки для участников СВО и членов их семей, — сказал Михаил Дегтярев.
Родителям участников СВО предоставляются возможности приобретения благоустроенных квартир в специальных домах для ветеранов. Единовременные выплаты в пределах от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей также включены в пакет мер поддержки.