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Токаев назначил социального омбудсмена

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий. Им стал Кенжегул Сейтжан, сообщает Zakon.kz.
Источник: parlam.kz

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Акорды 2 февраля 2024 года.

Распоряжением Главы государства Сейтжан Кенжегул Социалулы назначен Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан.