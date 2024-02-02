Токаев назначил социального омбудсмена

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Акорды 2 февраля 2024 года.
Распоряжением Главы государства Сейтжан Кенжегул Социалулы назначен Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан.
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Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Акорды 2 февраля 2024 года.
Распоряжением Главы государства Сейтжан Кенжегул Социалулы назначен Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан.