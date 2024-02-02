Весенняя сессия парламента Молдовы началась с новых назначений и отставок

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Первое заседание очередной весенней сессии парламента Молдовы было ознаменовано рядом новых назначений и отставок. Так, депутат партии «Действие и солидарность» (PAS) Дойна Герман была избрана вице-президентом парламента. На этом посту она заменила Михаила Попшоя, который покинул эту должность в связи с назначением в Министерство иностранных дел.
«Сегодня мы можем гордиться нашей внешней политикой, и я могу только надеяться, что вместе с вами мы продолжим проводить активную внешнюю политику в общественных интересах», — сказал Попшой в своем обращении к парламенту в завершение мандата.
Также парламент одобрил изменения в номинальном составе Постоянного бюро. Согласно постановлению, депутаты Олеся Стамате и Михаил Попшой были исключены из его состава, вместо них назначены также депутаты фракции PAS Ион Гроза, Адриан Белый и Лариса Волох.
Внесены изменения и в номинальный состав нескольких постоянных парламентских комиссий. Так, Вероника Рошка (PAS) стала председателем комиссии по правовым вопросам, назначениям и иммунитету, а Адриан Белый — комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье.
Комиссия по внешней политике и европейской интеграции, которую ранее возглавлял Михаил Попшой, также сменила руководителя. На этот пост была назначена депутат фракции PAS Инна Кошеру.
Должность вице-председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам получил еще один депутат PAS — Дориан Истратий.
Всего в парламенте работают 11 постоянных парламентских комиссий.