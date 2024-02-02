Весенняя сессия парламента Молдовы началась с новых назначений и отставок

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Первое заседание очередной весенней сессии парламента Молдовы было ознаменовано рядом новых назначений и отставок. Так, депутат партии «Действие и солидарность» (PAS) Дойна Герман была избрана вице-президентом парламента. На этом посту она заменила Михаила Попшоя, который покинул эту должность в связи с назначением в Министерство иностранных дел.