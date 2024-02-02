Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины

«Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула <…> Если американцы и мы, европейцы, не будем посылать оружие, можно закрывать лавочку, это означает, что нет пенсий, нет выплат, нет больниц, ничего нет», — сказал он.