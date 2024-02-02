Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины

«Эти 50 миллиардов евро, о которых идет речь, не пойдут на оружие, а пойдут на то, чтобы достигшее банкротства украинское государство не рухнуло. Украина в плане украинской экономики рухнула <…> Если американцы и мы, европейцы, не будем посылать оружие, можно закрывать лавочку, это означает, что нет пенсий, нет выплат, нет больниц, ничего нет», — сказал он.
Накануне все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.
Макрофинансовая помощь Украине (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024−2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством. От Киева требуется соблюдение демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также финансовых интересов европейского сообщества, строгий контроль за коррупцией и финансовыми нарушениями.