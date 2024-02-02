Челябинский депутат высказался в защиту чиновников

«Слишком часто их мажут одной краской. И она чаще не белая. Но что важно: чиновники — это точно всегда срез общества, подавляющее большинство из них — честные и порядочные люди, большинство совсем не обогатились на своей должности», — написал депутат, представляющий «Единую Россию».
Утверждение, что у чиновников огромные доходы, Кирилл Матвеев считает главным мифом. Из-за небольших зарплат на госслужбе наблюдается кадровый голод, отметил он.
«Поверьте, очень мало, кто из бизнеса готов пойти на государеву службу на зарплаты, которые есть сейчас там. Это серьезная проблема. Кадровый голод накрывает все сферы жизни. И если мы хотим, чтобы во власти были самые достойные, то и уровень доходов там должен быть соответствующим», — высказался Матвеев.
На днях стало известно, что в Челябинске оклады бюджетников, в том числе и чиновников, выросли на 12%. Также увеличился размер надбавок. Например, оклад мэра Натальи Котовой составляет теперь около 33 тыс. рублей, а вместе с надбавками она получает почти 140 тыс. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Челябинской области в январе 2023 года составляла около 51 тыс. рублей.