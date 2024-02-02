Челябинский депутат высказался в защиту чиновников

«Поверьте, очень мало, кто из бизнеса готов пойти на государеву службу на зарплаты, которые есть сейчас там. Это серьезная проблема. Кадровый голод накрывает все сферы жизни. И если мы хотим, чтобы во власти были самые достойные, то и уровень доходов там должен быть соответствующим», — высказался Матвеев.