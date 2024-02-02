ЦИК определил число избирателей в России в 112,3 млн человек

«Численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в России: 112 млн 309 тыс. 947, за пределами России — 1 млн 890 тыс. 863, в городе Байконур — 11 тыс. 924», — сообщается в Telegram-канале ЦИК.
Общее число избирателей в России по состоянию на начало июля 2023 года составило 107 млн 915 тыс. 325 человек. По сравнению с данными на 1 июля 2023 года, количество избирателей в России увеличилось на 4 млн 394 тыс. 622.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.