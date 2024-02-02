Москвичам рассказали о способах голосования на выборах президента России

«Если на время выборов житель столицы уедет из Москвы, ему все равно будет доступно онлайн-голосование из любого места, где он находится. Для этого достаточно устройства, подключенного к интернету. Однако, если москвич прикрепился к избирательному участку другого региона, проголосовать онлайн он уже не сможет», — говорится в сообщении.