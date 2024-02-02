Омский губернатор Хоценко сделал заявление о ремонте дорог по нацпроекту в 2024 году

В пятницу, 2 февраля 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко сделал заявление о ремонте дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в текущем сезоне.
«В этом году в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”, инициированного нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным продолжим реконструкцию дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Сейчас дорожники уже начали подготовку к работам. Всего в новом дорожном сезоне по нацпроекту обновим более 30 магистралей в Омске и районах области», — сообщил Виталий Хоценко.
Отметим, что по проекту реконструкции трассы Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области дорожники уже завершили работы на участке 13 — 19 км: расширили его до четырех полос, установили ограждения, наружное освещение, обустроили остановки и произвели монтаж надземного пешеходного перехода с лифтом для маломобильных групп граждан в районе примыкания на пункте Ростовка.
Также в региональном правительстве сообщили, что продолжаются подготовительные работы по реконструкции дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт (1 этап). Сейчас дорожники заготавливают строительные материалы, срезают кустарники в полосе отвода и производят установку временных дорожных знаков.