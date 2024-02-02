Омский губернатор Хоценко сделал заявление о ремонте дорог по нацпроекту в 2024 году

«В этом году в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”, инициированного нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным продолжим реконструкцию дороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Сейчас дорожники уже начали подготовку к работам. Всего в новом дорожном сезоне по нацпроекту обновим более 30 магистралей в Омске и районах области», — сообщил Виталий Хоценко.