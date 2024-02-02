Биография Владимира Путина. Политическая карьера и личная жизнь президента России

Биография Владимира Путина, главное о его политической карьере и личной жизни — в материале «Ленты.ру».
Семья
Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). По его словам, он вырос в простой семье, которая жила очень скромно.
Родители будущего политика познакомились в Тверской губернии во время Первой мировой войны. Семья его отца уехала туда из Петрограда, спасаясь от голода. Они поженились, когда им было по 17 лет, и вскоре вернулись в Северную столицу. Мать, Мария Ивановна Шеломова, трудилась на заводе разнорабочей. Во время Великой Отечественной войны она пережила блокаду Ленинграда (такое название Петроград получил в 1924 году).
Отец, Владимир Спиридонович Путин, работал на том же заводе: сперва охранником, а затем — мастером. Во время войны пошел на фронт добровольцем и служил в батальоне НКВД, который устраивал диверсии в тылу противника. Во время одной из операций он получил тяжелое ранение в ногу, ему дали инвалидность второй группы и вернули домой. У Владимира Спиридоновича было шесть братьев: пятеро не вернулись с фронта.
Путин был третьим сыном в семье: оба его старших брата не дожили до его рождения. Альберт родился в 1930-х годах и не пережил младенчество, а Виктор заболел дифтерией в 1942 году, когда ему было два года. Он не справился с болезнью.
Детство и образование
В 1960 году Владимир Путин пошел в школу. Образование он получал в два этапа: сперва отучился восемь классов в ленинградской школе № 193, а затем поступил в спецшколу с химическим уклоном на базе технологического института. По словам Путина, в детстве он был хулиганом, а не пионером, и мог бы учиться лучше.
До шестого класса я, честно говоря, учился через пень-колоду.
При этом Путин с 11 лет увлекался боевыми искусствами: сперва самбо, а затем и дзюдо. Его матери это не нравилось, пока к ним домой не пришел тренер Владимира Путина и не рассказал, каких успехов он смог добиться и чем именно занимается. После этого родители начали поддерживать увлечение юноши.
Аттестат будущий президент России получил в 1970 году и сразу же поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). По его словам, он пошел туда учиться, чтобы попасть на службу в Комитет государственной безопасности (КГБ).
Путин рассказывал, что выбрал профессию еще в старших классах: чтобы узнать, как стать разведчиком, он пришел в приемную КГБ СССР. Ему посоветовали сперва получить юридическое образование, что он и сделал, защитив диплом в 1975 году.
Карьера в КГБ
После окончания учебы в ЛГУ Путина распределили в КГБ, где он начал работать в секретариате. Однако вскоре его перевели в контрразведку и направили на курсы переподготовки оперативного состава в Ленинграде и Москве.
Отучившись, Путин продолжил работать в контрразведке КГБ, а в 1984 году в звании майора юстиции пошел в Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова. Он окончил одногодичный курс внешней разведки и выучил немецкий язык, готовясь к поездке в Германию.
В Германскую Демократическую республику (ГДР) Путин уехал в 1985 году. Там он работал на внешнюю разведку СССР под прикрытием, занимая должность директора Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.
Позже Путин рассказывал, что его деятельность была связана «с нелегальной разведкой». Он также уточнял, что занимался работой по обеспечению безопасности, «если отбросить идеологическую составляющую».
Прибыв на родину, будущий президент отказался от предложения перейти в центральный аппарат внешней разведки КГБ СССР в Москве. Он решил остаться в ленинградском управлении ведомства, а в 1991 году и вовсе подал рапорт об отставке со службы.
Личная жизнь
Со своей будущей женой Людмилой Шкребневой Владимир Путин познакомился еще до отъезда в Германию, во время концерта Аркадия Райкина. 28 июля 1983 года пара поженилась. Затем у них родились две дочери. Старшая, Мария, появилась на свет в Ленинграде 28 апреля 1985 года. Младшая, Екатерина, — 31 августа 1986 года уже в Дрездене.
Людмила и Владимир Путины прожили вместе 30 лет. Супруги объявили о своем разводе в 2013 году, после посещения балета «Эсмеральда» в Государственном Кремлевском дворце.
Путин не делится информацией о своей личной жизни или жизни своих дочерей. Однако в 2017 году во время «Прямой линии» он заявил, что недавно у него родился второй внук.
Политическая карьера
Работа в мэрии Ленинграда
В феврале 1990 года Владимир Путин стал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам. Он рассказывал, что планировал написать кандидатскую диссертацию и рассматривал возможность остаться работать в университете.
Однако в вузе Путин проработал недолго: уже в мае он стал советником председателя Ленинградского городского совета. На эту должность Анатолию Собчаку, который тогда был председателем совета, Путина рекомендовал ректор ЛГУ Станислав Меркурьев. Путин знал Собчака и до этой встречи: он читал лекции в ЛГУ, когда там учился будущий президент.
В итоге Путин смог получить новую должность несмотря на то, что еще служил в КГБ. По словам Владимира Путина, Собчак удивился, узнав об этом, но не был против. В КГБ также не стали препятствовать этой работе.
В июне 1991 года Собчак стал первым и единственным мэром Ленинграда: уже в сентябре городу вернули прежнее название — Санкт-Петербург. После назначения Собчака Путин занял пост председателя комитета по внешним связям мэрии.
А в августе того же года Путин решил уйти из КГБ. Позже он рассказывал, что принял такое решение во время августовского путча 1991 года. По его словам, ему пришлось сделать выбор между Борисом Ельциным, который тогда был президентом СССР, и Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), в состав которого входил председатель КГБ Владимир Крючков.
С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее. А с другой стороны — попытка вот этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял. Я не мог быть там и там одновременно.
Оставив службу в КГБ, Путин продолжил развивать свою политическую карьеру. В 1992 году он стал заместителем мэра, сохранив должность председателя комитета по внешним связям. А в 1994-м, когда Анатолий Собчак возглавил правительство Санкт-Петербурга, Путин стал его первым заместителем.
Работа в правительстве России
В июне 1996 года Анатолий Собчак баллотировался на второй срок, но проиграл выборы своему бывшему заместителю Владимиру Яковлеву. В результате Владимир Путин покинул свои должности. Позже он рассказывал, что в то время всерьез задумывался пойти подрабатывать таксистом, потому что «работать было негде».
Однако уже в августе 1996-го ему предложили должность заместителя управляющего делами президента в Москве. Путин принял предложение и вместе с семьей переехал в столицу. С тех пор его политическая карьера начала стремительно развиваться.
Карьера Путина во второй половине 1990-х:
- с марта 1997-го — заместитель руководителя администрации президента и начальник главного контрольного управления;
- с мая 1998-го — первый заместитель руководителя администрации президента;
- с июля 1998-го — директор Федеральной службы безопасности (ФСБ);
- с марта 1999-го — секретарь Совбеза (должность директора ФСБ сохранил);
- с августа 1999-го — председатель правительства.
Пост премьер-министра Путин занял в условиях начавшейся контртеррористической операции в Чечне — второй чеченской войны. В сентябре 1999-го в Москве, Буйнакске и Волгодонске террористы взорвали жилые дома, в результате чего жертвами стали 307 человек. Вскоре после этого Путин произнес речь о борьбе с террористами в Чечне, которой запомнился россиянам.
Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.
Позднее политик признавался, что переживал из-за этой фразы и считает ее одним из самых сложных моментов в своей карьере. «Неприятно, не должен я, попав на такой уровень, так языком молоть, болтать», — говорил он.
Как Путин стал президентом России
Исполняющий обязанности президента России
Пост председателя правительства Путину предложил занять Борис Ельцин, который тогда был президентом России. Еще в августе 1999-го, до своего знаменитого новогоднего обращения, Ельцин называл Путина преемником. В декабре глава государства пригласил преемника в свой кабинет, где озвучил новое предложение: стать исполняющим обязанности президента.
По словам Ельцина, Путин не сразу согласился: эту тему пришлось обсуждать с ним дважды. Во время первого разговора он отказался, но через две недели передумал и принял предложение. Как утверждал Ельцин, он решил сделать Путина своим преемником самостоятельно, наперекор мнениям многих членов администрации президента. В качестве возможных претендентов на эту должность он также рассматривал Бориса Немцова и Анатолия Чубайса.
31 декабря 1999 года
Владимир Путин занял пост исполняющего обязанности президента России.
Первый президентский срок
26 марта 2000 года Владимир Путин выиграл досрочные выборы президента России, набрав 52,94 процента голосов.
Свои кандидатуры для участия выдвигали 33 человека, но Центральная избирательная комиссия зарегистрировала только 12 из них. При этом в бюллетенях были имена 11 претендентов — за пять дней до выборов экс-руководитель Управления КГБ по Москве Евгений Савостьянов снял свою кандидатуру в пользу лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского.
Внутренняя политика
Борьба с терроризмом
В 2008 году Путин признался, что в первые годы его президентства армия страны находилась в плачевном состоянии. Это доказала и трагедия на затонувшей атомной подлодке «Курск». Несмотря на это, российская армия продолжала вести боевые действия против чеченских сепаратистов, которые в то время представляли главную угрозу для целостности России и несли ответственность за множество терактов в 2000-х годах.
- В 2002 году террористы захватили заложников во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке в Москве, во время штурма жертвами стали 130 человек.
- В 2002 году во время празднования 9 Мая на центральном рынке Каспийска (Дагестан) взорвалась бомба. Теракт унес жизни 43 человек.
- В 2002 году два грузовика со взрывчаткой врезались в комплекс Дома правительства в Чечне, жертвы — 71 человек.
- В 2003 году во время рок‑фестиваля «Крылья» на Тушинском аэродроме в Москве прогремели два взрыва, они унесли жизни 15 человек.
- В 2003 году в одном из вагонов поезда Кисловодск — Минводы прогремел взрыв, его не пережили 47 человек.
- В 2004 году взрывное устройство сработало в вагоне поезда московского метро в тоннеле между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Жертвами стали 42 человека.
Реформы
Став главой государства, Владимир Путин инициировал несколько серьезных реформ, в том числе военную. Во время его первого президентского срока приняли трудовой, градостроительный, административный, гражданский, вторую часть налогового и другие кодексы, новую государственную символику. Кроме того, регионы страны объединили в федеральные округа, а местные и региональные законы начали приводить в соответствие с федеральными.
Россияне поддерживали Путина в том числе и благодаря его открытости для народа. С 2001 года президент начал участвовать в прямых линиях, во время которых жители могли задать ему вопросы напрямую, а также проводить большие пресс-конференции для СМИ. Позже такой формат общения стал традиционным.
Партия «Единая Россия»
Партия появилась при поддержке президента в декабре 2001 года. Ее создали на основе политических объединений «Единство», «Отечество — Вся Россия» и «Наш дом — Россия».
Внешняя политика
Во время первого срока Владимир Путин уделял внимание и внешней политике: страна укрепила отношения с США и Европой, а также наладила сотрудничество с НАТО. После терактов в Нью-Йорке в сентябре 2001 года российский лидер первым принес соболезнования президенту США Джорджу Бушу-младшему, а также поддержал его антитеррористическую позицию. Кроме того, в 2002 году лидеры подписали договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор о СНП).
Второй президентский срок
14 марта 2004 года Владимира Путина избрали президентом России на второй срок. За него проголосовали 71,31 процента избирателей. Инаугурация прошла 7 мая 2004 года.
Во время второго срока на посту президента Путин реализовал реформы, которые привели к усилению госконтроля в сфере экономики и информационной политики, а также к ослаблению позиций олигархов. Кроме того, он провозгласил три «национальных проекта» — преодоление бедности, модернизацию Вооруженных сил и жилищную реформу.
За рождение или усыновление второго ребенка женщинам перечисляли 250 тысяч рублей, сумма выплат индексировалась каждый год. К 2024 году она составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка и 834 тысячи — на второго.
Борьба с терроризмом
Продолжилась и борьба с терроризмом на территории России. Атак боевиков стало меньше, но даже более редкие нападения приводили к большому числу жертв. Так, в конце августа 2004 года террористки-смертницы взорвали два гражданских самолета, следовавших из Москвы в Волгоград и Сочи. Жертвами стали все пассажиры и члены экипажей — всего 89 человек.
А 1 сентября того же года более 30 боевиков захватили школу в Беслане, где проходила праздничная «линейка». Боевики три дня удерживали в заложниках 1128 школьников, их родителей и работников школы без воды и еды. В результате штурма не выжили 334 заложника, из них 186 детей.
Этот теракт стал причиной ряда реформ в России.
Те, кто послал бандитов на это ужасное преступление, ставили своей целью стравить наши народы, запугать граждан России, развязать кровавую междоусобицу на Северном Кавказе. Хотел бы в этой связи сказать о следующем (…) В ближайшее время будет подготовлен комплекс мер, направленных на укрепление единства страны.
Одной из серьезных мер стала отмена в России прямых выборов губернаторов.
Внешняя политика
Отношения России с Западом в период второго срока Путина начали ухудшаться. В феврале 2007 года президент выступил на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности и раскритиковал внешнюю политику США за идеи однополярного мира. Это событие вошло в историю как Мюнхенская речь Путина. Спустя 15 лет ТАСС писал, что многое из сказанного президентом в итоге сбылось.
Американское издание тогда опубликовало большое интервью с российским лидером, в котором отметило успехи Путина на посту руководителя государства. В то же время журналисты отметили, что судить о нем как о лидере можно будет только с наступлением нового десятилетия.
Третий президентский срок.
В соответствии с Конституцией России, один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Поэтому в выборах 2008 года Путин не участвовал. Лидером страны выбрали Дмитрия Медведева — первого вице-премьера страны, экс-главу администрации Путина, которого выдвинули партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», Аграрная партия и «Гражданская сила». За него проголосовали 70,28 процента избирателей.
8 мая 2008 года Владимир Путин вернулся на пост председателя правительства РФ, который занимал в 1999-м. Кроме того, с 2008 по 2012 год он возглавлял «Единую Россию». А в ноябре 2011-го партия выдвинула его кандидатуру на выборы главы государства.
4 марта 2012 года Путина избрали президентом России в третий раз, сроком уже на шесть лет. Срок полномочий вырос после внесения поправок в Конституцию в 2008 году. Свои голоса за него отдали 63,60 процента избирателей. 7 мая 2012 года прошла инаугурация.
Третий срок Путина на посту президента начался с 11 «майских указов» — он подписал их в день вступления в должность. Указы были направлены на решение волнующих россиян проблем: