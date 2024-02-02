Россия готова передавать партнерам технологические решения, заявил Мишустин

«Российские подходы и конкретные технологические и платформенные решения мы готовы передавать партнерам, делиться ими. При этом, подчеркну, для использования в закрытом контуре. То есть каждая страна должна, просто обязана сохранять суверенитет данных», — сказал Мишустин.