Водителей-лихачей в России решено не штрафовать

Один из авторов инициативы, депутат ГД от ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что партийцы уже больше десяти лет бьются за дифференцированную ответственность для агрессоров на дороге. Однако на Охотном ряду считают, что понятие «опасное вождение» — слишком сложное для правоприменения и его нужно менять. Авторы законопроекта расписали на целый громоздкий абзац все возможные маневры на дороге, которые могут подпадать под это понятие, в итоге это может повлечь «расширительное толкование при рассмотрении дел», пояснили в ГД.