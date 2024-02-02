Водителей-лихачей в России решено не штрафовать

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий штрафы для водителей-лихачей в размере до 10 тысяч рублей. Отдельного наказания для лихачей не будет.
В нижней палате вновь отказались вводить штрафы за «опасное вождение». Термин появился в ПДД еще в 2016 году, но наказание за него так и не ввели. Госдума в очередной раз отклонила соответствующий законопроект.
Один из авторов инициативы, депутат ГД от ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что партийцы уже больше десяти лет бьются за дифференцированную ответственность для агрессоров на дороге. Однако на Охотном ряду считают, что понятие «опасное вождение» — слишком сложное для правоприменения и его нужно менять. Авторы законопроекта расписали на целый громоздкий абзац все возможные маневры на дороге, которые могут подпадать под это понятие, в итоге это может повлечь «расширительное толкование при рассмотрении дел», пояснили в ГД.
Лихачей предполагалось наказывать штрафом в размере 5 тысяч рублей за опасные маневры, например, «шашечки» на дороге или «учительство» с резким торможением. Повторное нарушение в течение года должно было караться штрафом в размере до 10 тысяч рублей или лишением прав на срок до года.
Между тем авторы идеи опускать руки не намерены. «Высказанные замечания не столь существенны, чтобы их не исправить. А поскольку запрет на опасное вождение есть, а ответственности за него по-прежнему нет, этот правовой пробел однозначно надо исправлять», — заявил в своих соцсетях Нилов.