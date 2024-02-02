WSJ узнала о плане США начать удары по иранским силам в выходные

После этого США стали рассматривать варианты ответа Тегерану. Bloomberg писал, что одним из них может стать тайная операция, во время которой американские силы нанесут удар по Ирану, не возьмут за него ответственность, но тем самым пошлют «четкий сигнал». Еще одной целью назывались иранские чиновники.