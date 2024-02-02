Лукашенко назначил нового главу финансовой милиции

Предыдущим директором ДФР КГК был Игорь Маршалов, которого в ноябре прошлого года назначили послом Беларуси в Зимбабве. Главой финансовой милиции он был свыше 10 лет. В целом же в органах финансовых расследований он служил около двух десятков лет — с 1993 года.