Лукашенко назначил нового главу финансовой милиции

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового главу Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, об этом в пятницу сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Предыдущим директором ДФР КГК был Игорь Маршалов, которого в ноябре прошлого года назначили послом Беларуси в Зимбабве. Главой финансовой милиции он был свыше 10 лет. В целом же в органах финансовых расследований он служил около двух десятков лет — с 1993 года.
Игорь Маршалов, уходя из департамента на новую работу, торжественно простился со знаменем этой силовой структуры.