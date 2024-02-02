Абдулла Арипов встретился с премьер-министром Казахстана — что обсудили

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Алматы состоялась встреча делегаций правительств Узбекистана и Казахстана под председательством премьер-министров Абдуллы Арипова и Алихана Смаилова, сообщает правительственный портал РУз.
Узбекская сторона прибыла в Казахстан для участия в Шестом международном форуме Digital Almaty и заседании Евразийского межправительственного совета.
Как отмечалось, отношения стратегического партнерства и союзничества между двумя странами динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и взаимоуважения, лидеры Узбекистана и Казахстана определили конкретные задачи по дальнейшему развитию многосторонних отношений.
«Положительная динамика роста наблюдается между Узбекистаном и Казахстаном по всем направлениям. В частности, за последние 7 лет объем торговли увеличился более чем в 2 раза», — говорится в сообщении.
Речь шла о важных совместных проектах, которые реализуются в различных отраслях экономики, об активизации сотрудничества в транспортной и энергетической сферах, расширении межрегионального и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Стороны обменялись мнениями по этим и другим актуальным вопросам повестки дня.