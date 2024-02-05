Выборы президента в России в 2024 году

Помимо того что грядущие выборы в первый раз будут идти три дня, есть и еще одно нововведение — голосование будет комбинированным. Заполнить избирательный бюллетень можно не только привычным способом, лично придя на избирательный участок, но и онлайн. Граждане, желающие принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), должны заранее подать заявление на портале госуслуг в период с 29 января по 11 марта. Кроме того, с 6 марта заявление можно будет подать и через участковую избирательную комиссию.