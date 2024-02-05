Выборы президента в России в 2024 году

Выборы президента в России 2024 — это важное событие, определяющее будущее государства. В этом году пройдут восьмые по счету выборы главы страны. Избранный президент будет находиться на этом посту шесть лет, до 2030 года.
Дата проведения выборов президента России в 2024 году
Президентские выборы в России в 2024 году впервые пройдут в течение трех дней. Голосование по традиции откроется в восемь утра в пятницу, 15 марта. Граждане могут отдать голос за того или иного кандидата вплоть до восьми часов вечера воскресенья, 17 марта.
Возможность досрочного голосования предусмотрена на выборах президента на отдаленных территориях и в труднодоступных местах. Там выборы начнутся 25 февраля и завершатся 15 марта.
Кроме того, россияне, находящиеся за границей, смогут принять участие в досрочном голосовании c 1 марта. Организация избирательных участков будет осуществляться в дипломатических представительствах.
Как будут проходить выборы президента
Помимо того что грядущие выборы в первый раз будут идти три дня, есть и еще одно нововведение — голосование будет комбинированным. Заполнить избирательный бюллетень можно не только привычным способом, лично придя на избирательный участок, но и онлайн. Граждане, желающие принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), должны заранее подать заявление на портале госуслуг в период с 29 января по 11 марта. Кроме того, с 6 марта заявление можно будет подать и через участковую избирательную комиссию.
Оставить свой голос онлайн можно будет в дни проведения выборов — с 15 по 17 марта. Жители столицы смогут это сделать на сайте mos.ru. При этом москвичам не нужно заранее подавать заявление для участия в ДЭГ.
Жители регионов смогут проголосовать онлайн на портале vybory.gov.ru. Доступ на дистанционное электронное голосование будет у 28 регионов России. В их числе — Архангельская, Владимирская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская, Томская, Ярославская области, а также Алтайский, Камчатский, Приморский и Пермский края, Крым и Севастополь, Карелия, Чувашия и Ненецкий автономный округ. Полный список регионов размещен на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Кто может участвовать в голосовании на выборах президента
Принять участие в президентских выборах может любой гражданин России, которому на момент голосования исполнилось 18 лет. Также он должен быть дееспособным и находиться не в местах лишения свободы по приговору суда.
Россияне, которые на момент выборов проживают или временно находятся за границей, имеют такие же права, как и остальные граждане страны.
Список кандидатов в президенты России
В выборах президента России участвуют 25 политических партий. Зарегистрировать своего кандидата без сбора подписей могут пять парламентских партий:
- «Единая Россия»;
- КПРФ;
- «Справедливая Россия — За правду»;
- ЛДПР;
- «Новые люди».
Самовыдвиженцам, желающим претендовать на пост президента России, требуется собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, включая не менее 7,5 тысячи подписей из одного региона. Кандидатам от партий требуется минимум 100 тысяч подписей и не более 2,5 тысячи подписей из одного региона.
Полный список кандидатов в президенты в 2024 году публикуется на сайте Центральной избирательной комиссии. ЦИК России утвердит окончательный список кандидатов до 10 февраля.
А с 17 февраля по 14 марта пройдет предвыборная агитация в СМИ.
Где можно проголосовать за президента России
В 2024 году есть несколько способов проголосовать за президента России. Один из самых традиционных способов — это голосование на избирательном участке по месту регистрации. Узнать контакты нужного участка можно на портале госуслуг в разделе «Выборы» в личном кабинете, либо на сайте ЦИК России.
Еще одним способом является возможность проголосовать по месту нахождения — как в России, так и за рубежом. Всего за пределами России будут работать примерно 300 избирательных участков. На пресс-конференции МИД России официальный представитель Мария Захарова заявила, что такие участки будут доступны во всех государствах, где есть диппредставительства России.
Кроме того, появилась возможность проголосовать онлайн при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Этот способ голосования может быть удобным для тех, кто не может посетить избирательный участок по уважительным причинам.
Также если нет возможности прийти на избирательный участок по уважительным причинам, можно проголосовать на дому.
Как проводят подсчет голосов в президентских выборах
После завершения голосования на президентских выборах немедленно начинается процесс подсчета голосов. Осуществляют это члены участковой избирательной комиссии (УИК) с решающим правом голоса на соответствующем избирательном участке. Правила подсчета голосов: открытость и гласность. Важно отметить, что отведенных временных перерывов нет — голоса избирателей считают до прихода к окончательным итогам голосования.
Информация о результатах голосования доступна для всех членов УИК и другим лицам, которые имеют законное право находиться при проведении подсчета голосов.
Результаты выборов президента РФ
После того как в течение трех дней жители страны будут выбирать президента, подведут итоги выборов. Центральная избирательная комиссия определит результаты выборов президента России не позднее 28 марта 2024 года. Инаугурация избранного президента в торжественной обстановке пройдет 7 мая.
В каких еще странах состоятся выборы президента в 2024 году
Помимо России, выборы президента в 2024 году пройдут еще в нескольких странах мира.
США
60-е президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Уже с января в стране проходят кокусы и праймериз. В августе-сентябре официально утвердят по одной кандидатуре от каждой партии. А в ноябре пройдет голосование по всей стране.
Грузия
В 2024 году президентские выборы пройдут и в Грузии — их точная дата пока не определена. Это будут девятые по счету выборы главы государства после объявления независимости Грузии в 1991 году.
Другие страны
Также 14 февраля пройдут президентские выборы в Индонезии, а 2 июня — в Мексике.
А еще весной 2024 года состоятся выборы в Северной Македонии и Литве, в июне планируют провести голосование в Исландии, в ноябре — в Румынии и Молдавии, в декабре — в Хорватии.
В 2024 году должны были состояться президентские выборы в Украине, однако в декабре прошлого года в ходе итоговой пресс-конференции президент страны Владимир Зеленский заявил, что не готов их проводить в текущей ситуации.
Вопросы и ответы
Ниже ответим на наиболее часто задаваемые вопросы о выборах президента.
Будет ли электронное голосование на выборах президента России в 2024 году?
Да, на выборах президента России в 2024 году предусмотрено дистанционное электронное голосование. Граждане смогут проголосовать через портал vybory.gov.ru, а жители Москвы — на портале mos.ru. Этот способ голосования будет доступен в 29 регионах страны.
Можно ли за границей принять участие в голосовании на выборах президента России в 2024 году?
Да, у граждан России, находящихся за границей, будет возможность принять участие в голосовании на выборах президента России в 2024 году. Для этого они должны открепиться от избирательного участка по месту регистрации и прикрепиться к зарубежному.
Сколько лет длится президентский срок в России?
Срок президентских полномочий в России составляет шесть лет. Это означает, что выбранный глава государства будет исполнять свои обязанности до 2030 года. До 2012 года президента выбирали на четыре года.
Автор: Татьяна Малюк