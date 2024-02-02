Лукашенко назначил главу секретариата ВНС

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил руководителя секретариата Всебелорусского народного собрания (ВНС), сообщил Тelegram-канал «Пул Первого».
Главой секретариата ВНС стал заместитель председателя Палаты Представителей Валерий Мицкевич.
Валерий Мицкевич родился в 1964 году в Лиде. По образованию он юрист: в 1989 году юрфак БГУ. Карьеру начинал в советской судебной системе. Был судьей народного суда Минского района и города Заславля, затем председателем этого суда.
В 2009 по 2019 годах Мацкевич был замглавы Администрации президента.
Имеет звание заслуженного юриста Беларуси, а также возглавляет Белорусский республиканский союз юристов.
Назначая Мицкевича, Лукашенко отметил, что это «человек высокопрофессиональный».
Что такое ВНС
Ранее ВНС собиралось раз в несколько лет, но не имело статуса конституционного органа. Собрание получило его после принятия новой редакции Конституции в 2022 году. Однако в новом качестве ВНС еще не собиралось.
Глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко в ноябре прошлого года сообщил, что 25 апреля 2024 года — это предельный срок созыва первого заседания.
Также состав ВНС и его функции теперь четко регламентированы. Делегатами в том числе будут президент, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, представители от местных советов и гражданского общества («Белая Русь», Белорусское общественное объединение ветеранов, БРСМ, Белорусский союз женщин и Федерации профсоюзов Беларуси).
Максимальное количество делегатов — 1200 человек. ВНС будет избираться на пять лет.
Собрание получит целый ряд полномочий. В том числе, оно может сместить президента с должности, предложить изменения в Конституцию и так далее.