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Лукашенко назначил главу секретариата ВНС

Новый конституционный орган, как ожидается, начнет работу в апреле нынешнего года, и на треть будет состоять из представителей общественных организаций.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил руководителя секретариата Всебелорусского народного собрания (ВНС), сообщил Тelegram-канал «Пул Первого».

Главой секретариата ВНС стал заместитель председателя Палаты Представителей Валерий Мицкевич.

Валерий Мицкевич родился в 1964 году в Лиде. По образованию он юрист: в 1989 году юрфак БГУ. Карьеру начинал в советской судебной системе. Был судьей народного суда Минского района и города Заславля, затем председателем этого суда.

В 2009 по 2019 годах Мацкевич был замглавы Администрации президента.

Имеет звание заслуженного юриста Беларуси, а также возглавляет Белорусский республиканский союз юристов.

Назначая Мицкевича, Лукашенко отметил, что это «человек высокопрофессиональный».

Что такое ВНС

Ранее ВНС собиралось раз в несколько лет, но не имело статуса конституционного органа. Собрание получило его после принятия новой редакции Конституции в 2022 году. Однако в новом качестве ВНС еще не собиралось.

Глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко в ноябре прошлого года сообщил, что 25 апреля 2024 года — это предельный срок созыва первого заседания.

Также состав ВНС и его функции теперь четко регламентированы. Делегатами в том числе будут президент, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, представители от местных советов и гражданского общества («Белая Русь», Белорусское общественное объединение ветеранов, БРСМ, Белорусский союз женщин и Федерации профсоюзов Беларуси).

Максимальное количество делегатов — 1200 человек. ВНС будет избираться на пять лет.

Собрание получит целый ряд полномочий. В том числе, оно может сместить президента с должности, предложить изменения в Конституцию и так далее.

Лукашенко Александр