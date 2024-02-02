Володин предложил отозвать проект о призывном возрасте одной категории мужчин

С 1 января 2024 года в России вступил в силу закон, согласно которому на срочную службу будут призываться мужчины в возрасте с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет. Нижняя планка призывного возраста осталась на прежнем уровне. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял это тем, что «очень много ребят» хотят пойти служить именно с 18 лет.