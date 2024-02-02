Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц, заявил Шойгу

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Потери украинских войск за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: РИА "Новости"

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны.

Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.

Говоря об украинских потерях в технике, Шойгу сообщил, что российские военные уничтожили более трех тысяч единиц различного вооружения ВСУ, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

Также в январе армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Сергей Шойгу
глава Минобороны РФ

После провала украинского контрнаступления Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.

Шойгу Сергей