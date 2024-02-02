ВСУ потеряли более 23 тысяч человек за месяц, заявил Шойгу

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Российские подразделения продвигаются вперед, расширяют зоны контроля. В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.
Говоря об украинских потерях в технике, Шойгу сообщил, что российские военные уничтожили более трех тысяч единиц различного вооружения ВСУ, в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.
Также в январе армия нанесла 127 высокоточных ударов по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины.
Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
После провала украинского контрнаступления Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, продолжают методично снижать боевой потенциал ВСУ.