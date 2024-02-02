Акция протеста молдавской оппозиции прошла под свистки провокаторов

«Эта власть вернула страну к деревянной сапе. Все, к чему они прикасаются, оказывается разрушенным. ГП “Железная дорога Молдовы”, которое много лет было прибыльным, сегодня уже хотят отдать в частные руки. Мы хотим сказать этим господам, что на самом деле проблема не в предприятии, а в этой власти, которая не может ничем управлять. Не можете — уходите, освободите место для тех, кто сможет это сделать», — заявил еще один депутат от БКС Григорий Новак.