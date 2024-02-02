Акция протеста молдавской оппозиции прошла под свистки провокаторов

КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Акция протеста сторонников оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) у здания правительства против политики правящей партии «Действие и солидарность» прошла без особых эксцессов, но под свистки провокаторов, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие вышли с плакатами, призывающими остановить рост цен, не разрушать предприятие «Железная дорога Молдавии», выплатить зарплаты бюджетникам и отказаться от приватизации госсобственности. Собравшиеся требовали отставки правительства в полном составе. На антиправительственный протест пришли провокаторы, которые пытались свистками заглушить звук микрофона. Пришлось вмешаться полиции.
«Все сегодня понимают, что главными грабителями наших граждан являются люди, которые сидят в этом здании (правительства — ред.), в парламенте и являются парламентским большинством, и самое главное — президент Майя Санду, которая за государственный счет пытается переизбраться на второй срок. Они не способны ответить за свои поступки, не способны предложить чего-то лучшего для нашей страны и для наших граждан», — заявила депутат от БКС Диана Караман.
«Эта власть вернула страну к деревянной сапе. Все, к чему они прикасаются, оказывается разрушенным. ГП “Железная дорога Молдовы”, которое много лет было прибыльным, сегодня уже хотят отдать в частные руки. Мы хотим сказать этим господам, что на самом деле проблема не в предприятии, а в этой власти, которая не может ничем управлять. Не можете — уходите, освободите место для тех, кто сможет это сделать», — заявил еще один депутат от БКС Григорий Новак.
Накануне сторонники оппозиции провели антиправительственный митинг перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии «Возрождение» присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии «Шор». Митинг завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Майи Санду, правительства Дорина Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.