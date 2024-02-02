Глава ГИБДД Каменска-Уральского покинул свой пост после служебной проверки

«Из территориального ОВД уволены три должностных лица, в том числе начальник Госавтоинспекции. Еще четыре человека по итогам проведенной служебной проверки, о начале которой я сообщал ранее, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической работе с личным составом», — отметил полковник Горелых.