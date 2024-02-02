Памфилова заявила о 740 тыс. заявлений на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

«Подано уже 740 тыс. заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет ДЭГ проходить, и около 160 [тыс.] заявлений поданы на применение “Мобильного избирателя”. То есть это те наши избиратели, которые будут находиться во время дней голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России», — отметила Памфилова на заседании комиссии.