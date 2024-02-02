В Каслях назначили врио главы

«Временно исполняющим обязанности главы депутаты избрали заместителя мэра Дмитрия Николаевича Дерябина. Он будет находиться в этой должности до выборов нового главы», — сообщили в совете депутатов.
Нового главу Каслей планируют выбрать в течение шести месяцев. Дату выборов депутаты определят в течение полугода.
Дерябину 49 лет. За его плечами большой опыт работы на муниципальной службе, включая выполнение обязанностей в должности замглавы.
После отставки Скулыбердина он также становился врио главы города в 2017 году.
Ранее «ФедералПресс» писал, что мэр города Касли Екатерина Васенина досрочно подала в отставку от 2 февраля 2024 года. Ее полномочия истекали в июне текущего года.