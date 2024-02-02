Лукашенко поручил развивать производство музыкальных инструментов

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил Управляющему делами президента Юрию Назарову развивать производство музыкальных инструментов, сообщает президентская пресс-служба.
Лукашенко напомнил, что ранее была попытка возродить фабрику музыкальных инструментов в Борисове, но результата не было. Президент считает, что это «вопрос государственный», а Назарову нужно подключиться как опытному человеку.
«…Надо посмотреть и на государственные организации, которые должны подключиться и сделать максимум, в частности для развития этого направления. Оно непростое, но, если Управление делами президента за это не возьмется, никто оперативно этот вопрос не решит, не поднимет эту отрасль», — отметил Лукашенко.
Ранее в Беларуси производством гитар и пианино занималось ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов». Предприятие было основано в 1935 году, а в 2018-м закрылось.
По данным госрегистра юрлиц, в стране остались частные компании, которые производят музыкальные инструменты. Например, в Минске есть фирма, выпускающая цимбалы. Также в 2018 году в столице зарегистрировано юрлицо, которое производит пианино под брендом «Беларусь».