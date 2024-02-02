Лукашенко поручил развивать производство музыкальных инструментов

«…Надо посмотреть и на государственные организации, которые должны подключиться и сделать максимум, в частности для развития этого направления. Оно непростое, но, если Управление делами президента за это не возьмется, никто оперативно этот вопрос не решит, не поднимет эту отрасль», — отметил Лукашенко.