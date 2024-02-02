МВД Польши сказало про поисково-спасательные группы на границе с Беларусью

В Министерстве внутренних дел Польши планируют создать и организовать работу поисково-спасательных групп на границе с Беларусью. Это следует из письма, которое было подписано заместителем руководителя МВД Мачеем Дущиком, пишет ТАСС со ссылкой на издание Rzeczpospolita.