МВД Польши сказало про поисково-спасательные группы на границе с Беларусью

В Министерстве внутренних дел Польши планируют создать и организовать работу поисково-спасательных групп на границе с Беларусью. Это следует из письма, которое было подписано заместителем руководителя МВД Мачеем Дущиком, пишет ТАСС со ссылкой на издание Rzeczpospolita.
Сообщается, что ведомство советовало пограничникам сформировать указанные группы при всех пограничных подразделениях. Среди их задач указано предотвращение гуманитарных кризисов. Говорится, что названный шаг будет означать изменение в отношении к нелегальным мигрантам, намеревающимся пересечь польско-белорусскую границу.
Согласно информации Пограничной стражи Польши, в 2023 году было зафиксировано примерно 26 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Уточняется, что в декабре 2023 и январе 2024 года поток нелегальных мигрантов сократился.