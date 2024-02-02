В Узбекистане назначили министра высшего образования, науки и инноваций

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.
«Указом Президента Республики Узбекистан Шарипов Конгратбай Авезимбетович утвержден на должность министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.
Ранее кандидатуру Шарипова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
До этого он работал ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте, заместителем министра высшего и среднего специального образования, ректором Ташкентского государственного экономического университета.
Ранее министерство высшего образования, науки и инноваций возглавлял Иброхим Абдурахманов, утвержденный на эту должность в 2022 году. В октябре 2023 года его назначили на министром сельского хозяйства, и до сегодняшнего дня пост главы Минвуза был вакантным.