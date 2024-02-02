В Узбекистане назначили министра высшего образования, науки и инноваций

Ранее министерство высшего образования, науки и инноваций возглавлял Иброхим Абдурахманов, утвержденный на эту должность в 2022 году. В октябре 2023 года его назначили на министром сельского хозяйства, и до сегодняшнего дня пост главы Минвуза был вакантным.