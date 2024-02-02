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В Узбекистане назначили министра высшего образования, науки и инноваций

Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев. Ранее кандидатуру нового главы ведомства одобрили в нижней палате парламента.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Конгратбай Шарипов назначен министром высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.

«Указом Президента Республики Узбекистан Шарипов Конгратбай Авезимбетович утвержден на должность министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Ранее кандидатуру Шарипова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.

До этого он работал ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте, заместителем министра высшего и среднего специального образования, ректором Ташкентского государственного экономического университета.

Ранее министерство высшего образования, науки и инноваций возглавлял Иброхим Абдурахманов, утвержденный на эту должность в 2022 году. В октябре 2023 года его назначили на министром сельского хозяйства, и до сегодняшнего дня пост главы Минвуза был вакантным.