Два депутата отозвали подписи под проектом о призыве 50-летних мигрантов

Законопроект появился в думской базе накануне, 1 февраля. В пояснительной записке к нему сказано, что сейчас, «как показывает практика», уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, уклоняются от постановки на воинский учет или «намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста» (сейчас — 30 лет) и только после этого получают российский паспорт. Авторы проекта подчеркивали, что каждый россиянин «обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту». Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил парламентариям отозвать законопроект, поскольку «такие темы» нужно сначала всесторонне обсуждать.