Путин назвал формулу успеха российских войск на поле боя

Для того чтобы быть успешными на поле боя, нужно быстро реагировать на средства поражения и разведки, которые применяет украинский противник, и своевременно подавлять их, что и делают российские войска. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с активом участников форума «Всё для Победы!» в Туле.