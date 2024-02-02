Путин заявил, что подавляющее большинство россиян — с армией, это основа успеха бойцов

Президент отметил вклад врачей, волонтеров — «это широкое движение по всей стране», — школьников. «Люди, причем разных возрастов, не только школьники, пожилые люди, все так или иначе принимают участие в этой огромной совместной работе, — подчеркнул он. — Это, наверное, 90% всего населения страны».