Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Путин заявил, что подавляющее большинство россиян — с армией, это основа успеха бойцов

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Подавляющее большинство граждан России сейчас вместе с армией и флотом, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Все для победы!» в Туле. Он назвал это основой успеха российских бойцов.
Источник: Пресс-служба Президента России

Подавляющее большинство граждан нашей страны — с армией, с флотом, вместе с нашими бойцами. Это — основа основ нашего успеха.

Владимир Путин
президент России

По словам Путина, сражающиеся на фронте бойцы, «чувствуя эту поддержку, конечно, приобретают новые силы для того, чтобы выполнять те сложнейшие и опасные задачи, которые они выполняют».

Президент отметил вклад врачей, волонтеров — «это широкое движение по всей стране», — школьников. «Люди, причем разных возрастов, не только школьники, пожилые люди, все так или иначе принимают участие в этой огромной совместной работе, — подчеркнул он. — Это, наверное, 90% всего населения страны».

Путин Владимир