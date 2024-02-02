Дмитрий Патрушев и Андрей Бочаров провели рабочую встречу в Волгограде

На встрече были обозначены ориентиры волгоградского АПК на текущий год. В частности, по словам министра, в 2024 году общая посевная площадь в регионе должна составить 3,3 млн га. Особое внимание уделялось состоянию озимых культур, которые формируют основную долю урожая зерновых, и, конечно, подготовке аграриев к посевной. Акцент был сделан на обеспеченности семенами. Волгоградская область, отметил Дмитрий Патрушев, считается лидером в России по производству культур борщевого набора и должна сохранить свои позиции.