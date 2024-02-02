Дмитрий Патрушев и Андрей Бочаров провели рабочую встречу в Волгограде

В 2023 году Волгоградская область в полном объеме освоила 4 млрд рублей федеральных средств, выделенных на поддержку сельхозпроизводства и развитие села. Своевременное финансирование позволило региону достичь плановых показателей.
На встрече были обозначены ориентиры волгоградского АПК на текущий год. В частности, по словам министра, в 2024 году общая посевная площадь в регионе должна составить 3,3 млн га. Особое внимание уделялось состоянию озимых культур, которые формируют основную долю урожая зерновых, и, конечно, подготовке аграриев к посевной. Акцент был сделан на обеспеченности семенами. Волгоградская область, отметил Дмитрий Патрушев, считается лидером в России по производству культур борщевого набора и должна сохранить свои позиции.
Глава Минсельхоза и губернатор также обсудили развитие мелиорации в регионе, животноводства и перерабатывающего комплекса. Дмитрий Патрушев отметил успехи Волгоградской области в реализации крупных перспективных проектов с участием местных компаний, в том числе по глубокой переработке зерна.
Поднимался на встрече и вопрос комплексного развития сельских территорий. В 2023 году на мероприятия этой госпрограммы направлено 800 млн рублей, а в 2024 году федеральное финансирование увеличено и превысит 1 млрд рублей.
Андрей Бочаров поблагодарил Минсельхоз России за системную государственную поддержку волгоградского АПК, проинформировал министра о том, что задачи по дальнейшему развитию на 2024 год определены, и заверил, что они будут выполнены с высоким качеством и в установленные сроки.