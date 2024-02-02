Бизнес-миссия из Пермского края во главе с Махониным работает в Индонезии

Вопросы налаживания контактов между прикамскими компаниями и индонезийскими предпринимателями пермская делегация обсудила во время переговоров с сотрудниками министерств торговли и промышленности азиатской республики. Дмитрий Махонин и члены краевого кабмина рассказали о промышленном и экономическом потенциале Пермского края, мерах поддержки для инвесторов. В свою очередь, индонезийские чиновники познакомили с основными принципами работы бизнес-сообщества страны. Они добавили, что Индонезия готова сотрудничать с Прикамьем в нефтегазовой сфере, а также по другим направлениям.