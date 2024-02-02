Бизнес-миссия из Пермского края во главе с Махониным работает в Индонезии

«Это первый официальный визит делегации края в Индонезию. В ее состав вошли члены регионального правительства и представители восьми предприятий, включая АО “Элкам-Нефтемаш” и ООО “Меридиан”. Промышленники ведут активные переговоры по развитию своего бизнеса заграницей», — рассказали в правительстве Пермского края.
Пермская делегация встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Индонезии Людмилой Воробьевой, а также торговым представителем нашей страны в азиатской республике Александром Свининым.
Как отметил глава Прикамья, Индонезия в последние годы делают упор на развитие нефтяной отрасли. По словам Дмитрия Махонина, Пермскому крае есть что предложить в этой сфере.
«В нашем регионе работают предприятия, которые выпускают оборудование и технологии для нефтяной отрасли. А в наших учебных заведениях готовят первоклассных специалистов», — рассказал Дмитрий Махонин.
На встрече Людмила Воробьева позитивно оценила перспективы взаимодействия Пермского края и Индонезии.
Вопросы налаживания контактов между прикамскими компаниями и индонезийскими предпринимателями пермская делегация обсудила во время переговоров с сотрудниками министерств торговли и промышленности азиатской республики. Дмитрий Махонин и члены краевого кабмина рассказали о промышленном и экономическом потенциале Пермского края, мерах поддержки для инвесторов. В свою очередь, индонезийские чиновники познакомили с основными принципами работы бизнес-сообщества страны. Они добавили, что Индонезия готова сотрудничать с Прикамьем в нефтегазовой сфере, а также по другим направлениям.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о визите в Пермский край приволжского полпреда Игоря Комарова. Вместе с Дмитрием Махониным они посетили соцобъекты, открыли в Перми новый корпус школы «Точка». Игорь Комаров высоко оценил экономические показатели региона, а также успехи в сфере демографии.